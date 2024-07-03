= بارزاني في بغداد لتسوية القضايا العالقة.. والتوغل التركي يتصدر جدول الأعمال.= بعد اعتراض الديمقراطي.. رئاسة الوزراء توقف إجراءات تغيير مسؤولين في نينوى.. وعلاوي يحذر من تفجير الاوضاع.= خدمات البرلمان تتوعد باستضافة وزير الاعمار.. ولجنة النقل تصف سلطة الطيران المدني بـالفاشلة.= احياء في واسط تغمرها النفايات والمياه الآسنة.. والاهالي يطالبون الحكومة بتحسين الخدمات.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر