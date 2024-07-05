السومرية تحذر من روابط "هكر" تدعي وجود فرص عمل داخل مؤسستها

السومرية نيوز – محليات



حذرت قناة السومرية الفضائية، من قنوات "مزيفة" على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالاحتيال على الموطنين بوجود فرص عمل داخل المؤسسة.





وأكدت انه "بعد التدقيق واحالة بعض الروابط للقسم التقني، تم فحصها والكشف عن انها ملغمة وتتسبب باختراق أجهزة من يضغط عليها، وتسرب جميع ملفاته ومن بينها الصور الشخصية".



وأهابت الإدارة، المواطنين "بعدم التعامل مع مثل هذه الروابط، وعدم إرسال أي معلومات ذات طابع شخصي لمواقع مجهولة".



وأشارت الى "ضرورة انتباه المواطنين لخطورة هذه الروابط للمحافظة على المعلومات الشخصية والصور من التسريب، الذي قد يتحول لاحقا الى وسيلة للابتزاز الالكتروني، كما حصل في السابق، وراح ضحيته العديد من الفتيات".



ودعت الإدارة الى "عدم متابعة هذه المنصات، وغلقها فوراً"، مؤكدة ان على "الأجهزة الأمنية المختصة بالأمن السيبراني متابعة هذا الملف؛ لأنه يقع ضمن إطار الجرائم الالكترونية، ويهدد الامن المجتمعي العراقي". وذكرت إدارة قناة السومرية الفضائية في بيان لها، ان "قناتنا ليست لديها إعلانات على أي منصة في مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة الى ان "إعلانات فرص العمل متوفر فقط على موقعنا الإلكتروني ( Alsumaria TV )".وأكدت انه "بعد التدقيق واحالة بعض الروابط للقسم التقني، تم فحصها والكشف عن انها ملغمة وتتسبب باختراق أجهزة من يضغط عليها، وتسرب جميع ملفاته ومن بينها الصور الشخصية".وأهابت الإدارة، المواطنين "بعدم التعامل مع مثل هذه الروابط، وعدم إرسال أي معلومات ذات طابع شخصي لمواقع مجهولة".وأشارت الى "ضرورة انتباه المواطنين لخطورة هذه الروابط للمحافظة على المعلومات الشخصية والصور من التسريب، الذي قد يتحول لاحقا الى وسيلة للابتزاز الالكتروني، كما حصل في السابق، وراح ضحيته العديد من الفتيات".ودعت الإدارة الى "عدم متابعة هذه المنصات، وغلقها فوراً"، مؤكدة ان على "الأجهزة الأمنية المختصة بالأمن السيبراني متابعة هذا الملف؛ لأنه يقع ضمن إطار الجرائم الالكترونية، ويهدد الامن المجتمعي العراقي".

