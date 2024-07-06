استمرار أزمة البرلمان واستعدادات محرم في نشرة الظهيرة على السومرية

= مع قرب استئناف العمل التشريعي.. أزمة رئاسة البرلمان متواصلة.. ولا بوادر لاتفاق بين القوى رغم الحوارات المكثفة= كربلاء تستعد لاستقبال المعزين.. استكمال الخطط الخاصة بشهر محرم الحرام.. وانتشار مكثف لتأمين طرق الزائرين= النزاهة تتقصَّى عمل شركة النقل الخاص.. عطل بوابات إلكترونية كلفت المليارات.. ورصد عشرات المخالفات بمرائب بغداد والمحافظات= مشروع مستشفى الزبير بالبصرة يعاني من تلكؤ لسنوات، والتخسفات تملأ طريق ديوانية - نجف رغم صيانته مؤخرا= الإصلاحي مسعود بزشكيان يفوز بانتخابات الرئاسة الايرانية.. بعد منافسة محتدمة مع الاصولي المتشدد سعيد جليلي