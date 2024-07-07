حالة الانترنت في العراق.. رقم قياسي في نيسان ثم عودة للتراجع

وفي نطاق الانترنت الثابت المنزلي، جاء العراق بالمرتبة 123 عالميًا من اصل 181 دولة في شهر أيار بسرعة الانترنت (التنزيل)، حيث بلغت 33.99 ميغابت بالثانية، متراجعا 3 مراتب عن شهر نيسان عندما كان العراق بالمرتبة 120 عالميًا، وبسرعة بلغت 34.85 ميغابت بالثانية.اما على صعيد انترنت الموبايل، جاء العراق بالمرتبة 88 عالميًا من اصل 147 دولة، وبسرعة بلغت 29.8 ميغابت بالثانية، متراجعا عن مرتبة شهر نيسان عندما كان بالمرتبة 81 عالميًا وبسرعة تبلغ 31.27 ميغابت بالثانية.وعمومًا خلال الـ12 شهرا الماضية أي من أيار 2023 ولغاية أيار 2024، كان اعلى أداء سجله العراق بالانترنت في شهر كانون الأول 2023، وكان بالمرتبة 116 عالميًا لكن السرعة كانت 34.77 ميغا بت بالثانية، بالرغم من كونه سجل رقما اعلى بالسرعة في شهر نيسان 2024، حيث سجل سرعة بلغت 34.85 ميغابت بالثانية لكنه جاء بالمرتبة 120 عالميًا بسبب وجود دول تحسن اداءها وتقدمت على العراق.اما على صعيد انترنت الموبايل، كانت اعلى مرتبة سجلها العراق خلال الـ12 شهرا الماضية هي في شهر تشرين الأول 2023، حيث جاء بالمرتبة 76 عالميًا من اصل 147 دولة، اما اعلى سرعة مسجلة كانت أيضا في نيسان 2024 وبلغت 31.27 ميغا بت.