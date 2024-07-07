مراقبون: ملف رئاسة مجلس النواب سيحسم بعد العطلة

يقترب ملف رئاسة البرلمان من أن يحسم سواء بالتوافق أو بآلية الجولة الثالثة.. وتعد الاخيرة جزءا من النظام الداخلي لمجلس النواب يمكن اللجوء اليه لفض الاختناق الحاصل, وانهاء عقدة عجزت جلسات التفاوض عن حلها، فاستمرار الوضع على حاله ينذر بزيادة ارباك المشهد وفقاً لما يشير مراقبون.



ما هي إلا ايام معدودات ويعود البيت التشريعي لاستئناف اعماله.. وقد يكون ملف رئيس البرلمان أول الملفات على طاولة العمل، يشير البعض الى ان ملامح الجدية تبدو واضحة لوضع حد لتلك الازمة التي دامت طويلاً.