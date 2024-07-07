المستورد يغلق ابواب مئات المصانع في العراق.. فيديو

في بلد كان يتصدر اولى الإحصائيات بالصناعة المحلية وتصديرها للعديد من الدول، بات اليوم سوقاً رائجاً للبضائع المستوردة التي تدخل دون رقابة حتى.ما أبرز المسببات بتراجع الصناعة العراقية برأي أصحاب المعامل؟.. شاهد هذا التقرير من السومرية.