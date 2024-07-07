الحكمة عن عودة الصدريين للعملية السياسية: يجب ان تكون من الأبواب الشرعية

وقال الجيزاني، في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "وضع الحكومة الحالية افضل من الحكومات السابقة، ولا داعي للتوجه نحو اجراء انتخابات مبكرة".وأضاف، أن "الدعوات للانتخابات المبكرة لم تبنَ على المصلحة العامة بل أهدافها سياسية ضيقة"، مؤكداً أن تيار الحكمة "لا يؤيد مطلب الانتخابات المبكرة لكن الرؤى داخل الإطار التنسيقي ككل مختلفة حول الأمر".ورأى، أن "هناك حالة رضا من الشارع العراقي تجاه الحكومة الحالية، وبنسبة أكبر من الحكومات السابقة بكثير".وتطرق الجيزاني، إلى حكومة مصطفى الكاظمي، وأشار إلى أنها "تاجرت بتظاهرات تشرين".