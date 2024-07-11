الموازنة تعود لأروقة البرلمان لهذا السبب

وقال الساعدي في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "هناك بعض الملاحظات البسيطة على الموازنة لذلك تم اعادتها الى البرلمان".وأضاف، انه "بعد العاشر من محرم سيتم اجراء التعديلات على الموازنة من قبل لجنة مختصة وبعدها ترفع الى مجلس الوزراء".