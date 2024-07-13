مهنة جديدة في العراق يستفيد منها 3 أطراف "بلا مقابل".. عمل "مجّاني" ويدر ملايين الدنانير!

السومرية نيوز-خاص



مهنة ربما يمكن وصفها بـ"الحديثة"، بدأت تنتشر في شوارع العراق ولاسيما العاصمة بغداد، يكون فيها 3 أطراف مستفيدة بآن واحد، دون أن يدفع أي طرف منهم أية أموال مقابل الخدمات التي سيحصل عليها.

"تصفية المولدات"، عبارة ربما لايفهم منها شيء في بادئ الأمر، الا انها تعالج أحد اعقد المسائل المتعلقة بظهور المولدات واثاراها السلبية في العراق، وتتلخص مهام هذه المهنة بـ"تفكيك شبكات العنكبوت" وتراكم مئات او الاف الأسلاك على المولدات والتي تتراكم سنويًا او شهريًا بسبب حوادث انقطاع الاسلاك التي تدفع صاحب المولد وصاحب المنزل بشراء ومد سلك جديد بدلا من تتبع وإصلاح السلك القديم بسبب صعوبة تتبعه ما يدفعهم لإهماله وتركه نائمًا وسط "عش الاسلاك" الضخم والذي لايجرؤ أحد على تتبعه او تفكيكه.



يعرض مجموعة من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي خدماتهم بصفتهم أصحاب مهنة "تصفية المولدات" خدماتهم لاصحاب المولدات، بإعادة تفكيك شبكة الاسلاك الضخمة وتصفيتها وترتيب الاسلاك العاملة والسليمة، مع ضمان عدم تعرض أي سلك سليم لأي ضرر، وتخليص المولدة بالكامل من مشهد "شبكة العنكبوت المتراكمة"، وبعد الانتهاء من المهمة بالكامل، لن يأخذ هؤلاء دينارا واحدا من صاحب المولد، فما المقابل؟



يطلب أصحاب مهنة "تصفية المولدات"، شيئا واحدا فقط، هو بعد ان يتم انجاز المهمة بالكامل، سيأخذون فقط الاسلاك القديمة المتراكمة والتالفة والمقطوعة، حيث يضمن هؤلاء أنهم لن يخرجوا من كل مولدة بأقل من 10 كيلوات على الأقل من كل مولدة.



ويبلغ سعر كيلو النحاس الخردة بين 8 الى 9 الاف دينار عراقي، مايعني ان العملية المعقدة لتفكيك الاسلاك، ستنتهي بربح يبلغ 90 الف دينار على الأقل، وكلما كانت العملية متعبة وتحتاج وقتا أطول هذا يعني وجود عدد وكميات اسلاك تالفة أكبر، مايعني تحقيق وزن اكثر، وبالتالي ربح أكثر أيضًا.

وتتمثل الأطراف الثلاثة المستفيدة من هذه المهنة، بالمواطن الذي سيتخلص من مشهد الاسلاك المتراكمة البشع، كما سيستفيد من إمكانية تتبع سلكه بعد ترتيب الاسلاك في حال تعرض لعملية قطع جديدة، كما سيستفيد صاحب المولدة ذاته الذي سيتخلص من المشهد البشع للاسلاك فضلا عن التخلص من الخطر المحتمل الناجم عن تشابك الاسلاك، وفي الوقت ذاته سيستفيد أصحاب مهنة تصفية المولدات ذاتهم، دون أن يدفع أي طرف فيهم لأية أموال.