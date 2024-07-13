ملف تهريب النفط يعود الى الواجهة

تحد جديد امام العراق.. نفط يهرب لاحدى دول الجوار باشتراك شركات عاملة في الاقليم ومافيات



يعتبر ملف تهريب النفط من العراق احد التحديات التي تواجهها الحكومة فعلى مر السنوات السابقة لايكاد يمر يوم من دون التطرق الى ملف التهريب من اقليم كردستان الى تركيا، لكن هذا الموضوع وضع العراق حدا له بعد رفع دعوى قضائية ضد تركيا لسماحها بمرور نفط الاقليم وتصديره دون موافقته.