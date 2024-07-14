احتجاجات الكهرباء واقتحام أخطر أوكار داعش في نشرة الظهيرة على السومرية

احتجاجا على تردي الطاقة.. تظاهرات غاضبة في الديوانية.. ومجلس المحافظة يقيل مدير توزيع الكهرباء= المجمعات السكنية تفاقم ازمة السكن.. غلاء فاحش يفوق قدرة البسطاء ..ومختصون يضعونها في اطار غسل الاموال=عقب الاشتباكات الاخيرة.. اقتحام أخطر أوكار داعش بمناطق خان بني سعد.. ووفد رفيع يتفقد أوضاع ديالى= استعدادا لزيارة عاشوراء.. استنفار أمني وخدمي في كربلاء.. والعتبة العلوية تنشر آلاف الكاميرات لتأمين حركة الزائرين= ترامب ينجو من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.. والاعلان عن مقتل منفذ الهجوم