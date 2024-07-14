العراقيون يحتفظون بـ 90 تريليون دينار داخل المنازل: أزمة ثقة أم أزمة اقتصادية؟

بسبب غياب الثقة وتراجع القطاع المصرفي، العراقيون يكنزون نحو تسعين ترليون دينار داخل منازلهم، بخطوة يقول عنها مختصون بانها تسببت بتراجع الكتلة النقدية بشكل كبير داخل السوق.كيف يمكن للحكومة العراقية استعادة ثقة المواطنين في القطاع المصرفي؟تابع التفاصيل في هذا القرير مع امير الخفاج