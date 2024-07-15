بسبب الأحزاب وصراعاتها.. تحذير برلماني من خطر وشيك

السومرية نيوز – خاص

حذر النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، من خطر وشيك في ديالى وكركوك بسبب الصراعات الحزبية على المناصب، فيما أشار الى ان ذلك سيحرك الخلايا النائمة لداعش.

وقال النائب عامر عبد الجبار لـ السومرية نيوز، ان "القوى السياسية الاحزاب تتحمل المسؤولية كاملة عن الخروقات الامنية في محافظة ديالى او كركوك، نظرا للصراعات الشخصية والمنافع على المكاسب والمغانم لحكم المحافظة ومجلس المحافظة، منها عم تشكيل الحكومة والتنافس لمناصب معينة والصراعات بين الاحزاب هي احد اسباب تدهور الوضع الأمني سواء في ديالى او كركوك"، محملا "الاحزاب المسؤولية".

وأضاف ان "على الحكومة ان تفرض قوة سلاح الدولة على السلاح المنفلت في ديالى لانه تعرضت الى تجاوزات وقتل وذبح المواطنين الابرياء ولم نجد موقف حكومي قوي وصارم لفرض الامن وجعل سلاح القانون وسلاح الدولة على السلاح المنفلت".

وبين ان "استمرار تأخير تشكيل الحكومة في ديالى وكركوك لتقديم الخدمات للمواطنين يشجع على تحريك الخلايا النائمة وفرصة مثمرة للقوى الارهابية ان تنشط بالمحافظة التي وضعها الامني او السياسي او الاداري متلكئ وغير مستقر".