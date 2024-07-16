نواب: الوقت غير مفتوح امام الكتل السنية لحسم امرها باختيار الرئيس

لاجديد يذكر ولاقديم يعاد في مباحثات الكتل السنية لحسم منصب رئاسة البرلمان التي اخذت وقت طويلا دون التوصل لاتفاق ، امر دفع الكتل السياسية للمطالبة بعدم فسح المزيد من الوقت والذهاب الى مبدأ الجولات لحسم الامرالتفاصيل كاملة في هذا التقرير