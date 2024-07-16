البصرة.. أسعار العقارات تشهد ارتفاعا خياليا ‎



الواقع الخدمي.. مطالبات بتوفير الخدمات في المناطق الجديدة.. وارتفاع غير مسبوق بأسعار العقارات

قطعُ اراض وزعت قبل سنوات في قضاءِ شطِ العرب شرق البصرة لشرائح مختلفة منهم موظفون ومواطنون، ما القصة؟ التفاصيل في التقرير التالي



