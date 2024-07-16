نشرة السومرية.. مجمعات سكنية تسرق المياه واستنفار أمني وخدمي بذكرى عاشوراء

= حشود الزائرين تواصل التوافد نحو كربلاء لاحياء ذكرى عاشوراء.. والداخلية تعتمد على الجهد الاستخباري لتأمين المحافظة.= في الكاظمية.. استنفار امني وخدمي لاحياء ليلة العاشر من محرم الحرام.. ورايات الحزن تغطي المدينة.= البرلمان يحدد السبت المقبل موعدا لعقد اولى جلساته بالفصل الجديد.. وجدول الاعمال يخلو من انتخاب الرئيس.= بتغيير مسارات الانابيب.. مجمعات سكنية تسرق المياه من احد احياء بغداد.. والاهالي يطالبون الحكومة بالتدخل.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر