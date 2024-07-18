عودتهم "حلم وردي" و60 ألف عائلة لم تسجل.. المجهول يفتح ابوابه للنازحين

وقال سليمان في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "برنامج عودة النازحين يعاني الكثير وعودتهم الى مناطقهم (حلم وردي) نحلم به يومياً على امل ان يكون هناك نهاية لهذا الملف الإنساني والاجتماعي الذي طال امده وانتظاره"، مشدداً على "ضرورة تسريع الخطوات ووضع خطط وإقناع النازحين بشكل أفضل للعودة".وأضاف، انه "في الأيام القلية الماضية وجدنا الكثير من التحشيد لمئات المواطنين على أبواب دائرة الهجرة والمهجرين الذين يعانون من التباطء بتنفيذ خطى البرنامج الحكومي، فضلا عن قلة التعويضات وقلة الدعم الحكومي في هذا المجال"، مبينا انه "إذا أردنا عودة النازحين فعلينا تمديد فترة عودتهم لأنها قليلة جداً ولن نستطيع ارجاعهم او الذين يرغبون بالعودة الى مناطقهم بهذه المدة".ودعا سليمان، الحكومة ووزارة الهجرة والمهجرين، الى "تمديد فترة عودة النازحين لان اعداد الذين يستطيعون العودة الى منازلهم حتى وان سجلوا يحتاجون الى الكثير من الوكت لكي يكونوا قادرين على التهيئة والعودة الى مناطقهم بطريقة لائقة"، موضحاً انه "ليس هناك أي ضرر إذا تم تمديد هذه الفترة لأنهم يعانون من الطقس الحار والقاسي وعلينا الاهتمام بهم في مسائل عديدة أخرى وعلينا التفكير بما يمكن تقديمه لهم في المناطق التي سيعودون اليها لأنها منكوبة وتحتاج الى الكثير من الدعم والاسناد".ولفت الى انه "على منظمات المجتمع المدني تكثيف جهودها ودعمها الى هذه المناطق وإذا لم تتكاتف الجهود لن يطبق البرنامج الحكومي لعودة النازحين بشكل صحيح وسوف يكون هناك خلل"، داعياً "رئيس الوزراء ووزارة الهجرة الى شمول النازحين خارج المخيمات الذين هم اعداد مضاعفة للموجودين داخل المخيمات".وكشف نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين، عن "وجود أكثر من 60 ألف عائلة فقط في دهوك والمناطق القريبة منها غير مسجلين، وهم نازحين قرابة 10 سنوات لكنهم لم يعيشوا داخل المخيمات وانما داخل الهياكل والبيوت القديمة، وعلى الحكومة التفكير بهم ايضاً ودعمهم".وحول قيام الإقليم بعرقلة ملف عودة النازحين، أجاب سليمان، انه "اتهام باطل وجاء لتبرير فشل من أطلقوه"، مردفاً ان "الإقليم قدم ولازال يقدم كل التسهيلات الممكنة وهناك نقاش مستمر مع دائرة الهجرة والوزارة للتنسيق ومتابعة الامور التي من شأنها تسهيل عودة النازحين".