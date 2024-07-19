وأصبح واضحا ان ملخص المشكلة، هو توقف أنظمة الويندوز مايكروسوفت في أجهزة الكومبيوتر في جميع انحاء العالم، حيث توقفت اعمال المرافق والمؤسسات التي تسيّر اعمالها عبر الحاسوب، فبسبب الخلل التقني أصبحت أجهزة الحاسوب العاملة على نظام مايكروسوفت لاتعمل بشكل مفاجئ، وكل مايظهر في الشاشة هو خلفية زرقاء او مايعرف بـ"شاشة الموت الزرقاء"، حيث ان الحاسوب في هذه الحالة يستمر بالتشغيل والاطفاء بشكل متكرر.وبينما كانت المشكلة عامة، طرحت تساؤلات عن سبب توقفها في بلدان دون أخرى، على سبيل المثال فأن العراق بالرغم من انه يستخدم نظام ويندوز مايكروسوفت على أجهزة الحاسوب، الا ان المطارات العراقية على سبيل المثال لم تبلغ عن خلل مشابه، وهو ما أعلنته سلطة الطيران المدني التي اكدت عدم تأثر العراق بالخلل العالمي.الا ان بيانا لشركة مايكروسوفت قد يكشف جزءًا من المعيار الذي على أساسه يكشف لماذا توقفت الأنظمة في بلدان ومرافق ومؤسسات معينة دون غيرها، بالرغم من ان جميعها تعمل بنظام الوندوز ومايكروسوفت.وقالت شركة مايكرو سوفت، ان العطل ناجم عن خلل جعل أجهزة تعمل بنظام ويندوز وكراودسترايك فالكون في وضع إعادة التشغيل بشكل مستمر.هذا يعني ان الشرط الأساسي ليتأثر أي حاسوب ونظام بهذا الخلل، هو ان يكون يعمل بنظام كراود سترايك، وهو من اكبر شركات وبرامج الامن السيبراني في العالم والتي تقدم خدماتها لالاف الشركات حول العالم ببرامج للدفاع ضد الفيروسات والهجمات الإلكترونية.في النتيجة، هذا يعني ان الأجهزة والأنظمة التي لاتمتلك نظام حماية كرادوسترايك، على أجهزة الحاسوب العاملة بنظام مايكروسوفت ويندوز، لن تتأثر بهذا الخلل العالمي.ويقودنا ذلك إلى ان عدم تعطل الأنظمة في المطارات العراقية او المؤسسات الأخرى، يعني ان المطارات العراقية لاتستخدم نظام الحماية السيبراني هذا، مايجعل "عدم التأثر بالعطل العالمي" خبرا ربما يكون سيئا وليس جيدًا، لأنه يثبت غياب أنظمة الحماية السيبرانية عن حواسيب المطارات العراقية.الا اذا كانت المطارات العراقية، تستخدم ربما نظام حماية سيبراني من نوع اخر وليس "كراود سترايك"، لكن عمومًا، وفي احصائيات سابقة نشرتها السومرية نيوز، فلقد حل العراق في المرتبة 165 من اصل 176 دولة في الامن السيبراني حيث بلغت عدد نقاطه بالمؤشر الوطني للأمن السيبراني 6.49 نقطة فقط، من اصل 100 نقطة ما يكشف مدى تأخره في هذا المجال، اما عربيًا فحل العراق في المرتبة الأخيرة تماما.