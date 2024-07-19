رحلة الكفاح والتحدي: قصة محمد مصطفى في عالم كرة القدم

مصطفى خلال حديثه لبرنامج "Celebrity" قال: "أنا من محافظة البصرة وتحديدا من منطقة شعبية، عشت طفولة صعبة فيها نوع من الحرمان، فوالدي كان يعمل في البناء لذا عملت في محطة وقود وكنت كذلك عامل نظافة في إحدى المستشفيات كي أعيل أهلي وأساعد أبي."وأشار مصطفى إلى أن حزمه وإصراره على تحقيق هدفه ساعداه في تجاوز جميع المشاكل التي واجهته في مراحل مختلفة.وتابع: "وصلت إلى السادس الإعدادي، ولكن لم أتمكن من إكمال دراستي بسبب عشقي لرياضة كرة القدم التي كنت أمارسها منذ صغري في المدرسة والشوارع. هذا الشغف أبعدني عن التحصيل العلمي، ولكنني على استعداد لإستكمال دراستي عندما تتاح لي الفرصة، وعندما أمر بضغوطات نفسية صعبة، أبتعد عن الأضواء وأقضي معظم وقتي على البحر."وعن كيفية الحفاظ على لياقته البدنية، قال مصطفى: "نحن كرياضيين يجب أن نتبع نظاماً غذائياً معيناً على مدار الأسبوع للحفاظ على رشاقتنا. حتى في اليوم الذي يسمح لنا فيه بتناول ما نريد، علينا أن نكون حريصين على صحتنا، كما هناك أربع ممنوعات للاعب كرة القدم: العلاقات الجنسية، السهر، المكملات الغذائية، والمشروبات الكحولية، فهذه الأمور تقصّر فعلاً من عمر اللاعب في الملاعب، يجب أن تكون بعيداً كل البعد عن هذه الأمور كي يطول عمرك وتحافظ على استمراريتك في مهنتك بشكل يضمن لك البقاء في الملاعب."وفي السياق، أوضح اللاعب العراقي أنّ الإنسان يولد من رحم المعاناة، قائلا:" كنت أركز على نفسي ولا أقارن وضعي بالآخرين، فقد صنعت نفسي بنفسي. الحرمان والجوع والمرحلة الصعبة التي عشتها علمتني الصبر والقناعة، وغيّرت طبعي كثيراً وجعلتني أقوى بكثير، عليك أن ترسم خارطة طريق وتسعى لتحقيقها بجهد وتضحية، فالنصيب من دون عمل كخطة من دون هدف."ولفت مصطفى إلى أنّ الوسط الرياضي في العراق يشبه الغابة، لذا عليك أن تكون فيه كالأسد. لقد ظلمت في بدايتي، ولكن اليوم أنصفني الله، موضحا أنّ كرة القدم أصبحت واجهة وهي اللعبة الشعبية التي تملك الكثير من الجماهير من جميع الفئات العمرية.وبخصوص استضافة مدينته البصرة في العراق لـ"خليجي 25"، ونجاحها تنظيمياً وفنياً وفي جانب استقبال الأهالي ضيوف البطولة، قال محمد مصطفى: "أنا ابن هذه المدينة، ويسعدني أنها نجحت في نقل القيم العربية الأصيلة خلال البطولة، ورفعت من أسهم اللاعب العراقي في مختلف الدوريات، ومن حظوظ استضافة العراق بطولات دولية كبرى مستقبلاً".