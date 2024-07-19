خبر حزين.. بغداد أكثر الدول تلوثاً في العالم العربي

لاضعاف عدة ارتفع مستوى التلوث البيئي في العراق وتحديدا في بغداد نتيجة زخم السيارات التي فاقمت انبعاثات عوادمها من الازمة، ناهيك عن المصانع والمعامل ومحطات التوليد والحرق العشوائي للنفاياتماذا قال الخبير البيئي إبراهيم السوداني عن هذه المؤشرات المخيفة وما هي الحلول؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان