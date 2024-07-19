أزمة الدولار العميقة... ماذا قال الخبراء الإقتصاديون عن السياسة النقدية في العراق؟

مع استمرار ازمة الدولار وغياب الحلول الناجعة, يرى اقتصاديون أن هناك حاجة فعلية لوضع سياسة نقدية تؤسس لخلق استقرار اقتصادي مع الحفاظ على مصالح البلد ووضع حد لعقوبات البنك الفيدرالي الامريكي تجاه المصارف العراقية.إستمعوا في هذا التقرير إلى ما قاله الخبراء بالتفاصيل.