نشرة السومرية.. زيارة ميقاتي لبغداد وجدل الموازنة بين الحكومة والبرلمان

إليكم عناوين نشرة الأخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاحد 21 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• نسخ الموازنة تثير جدلا بين الحكومة والبرلمان.. واستضافة مرتقبة لوزيرة المالية.



• شركات سيارات عالمية تمارس النصب والاحتيال.. ضمانات وهمية.. ورفض لطلبات الصيانة.



• ازمة السكن تبلغ ذروتها.. مشاريع استثمارية يشوبها الفساد.. واغلب المجمعات روادها المترفون.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر • ميقاتي في بغداد لمناقشة عدة ملفات.. وتوريد النفط العراقي إلى لبنان يتصدر المباحثات.• نسخ الموازنة تثير جدلا بين الحكومة والبرلمان.. واستضافة مرتقبة لوزيرة المالية.• شركات سيارات عالمية تمارس النصب والاحتيال.. ضمانات وهمية.. ورفض لطلبات الصيانة.• ازمة السكن تبلغ ذروتها.. مشاريع استثمارية يشوبها الفساد.. واغلب المجمعات روادها المترفون.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.