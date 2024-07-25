القوانين الجدلية واستعدادات زيارة الأربعين وحديث مستشار ترامب في نشرة الظهيرة على السومرية

-بسبب القوانين الجدلية.. الخلافات تدب مجددا في البيت التشريعي.. وارجاء عقد الجلسات الى اجل غير مسمى-حفاظا على المال العام.. النزاهة النيابية تحقق بملفات مسؤولين حاليين وسابقين.. وتشكل لجانا لمتابعة عمل الوزارات-استعدادا لزيارة الاربعين.. نصب انظمة رصد متطورة لمراقبة الطرق السريعة.. ومطالبات بإكمال طريق ياسين-في تصريح خص به السومرية.. مستشار ترامب يؤكد ارتفاع حظوظ الرئيس السابق للفوز بالانتخابات على حساب هاريس