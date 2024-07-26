هل سيحل الربط الكهربائي مع دول الجوار أزمة الطاقة في العراق؟

من جهة أخرى، يشير متابعون لهذا الملف إلى أن الربط الكهربائي مع دول الجوار لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يجب على الحكومة حل الازمة بانشاء محطات داخلية تكفي لسد حاجة البلاد.فهل سيكون التركيز على الربط الكهربائي مع دول الجوار كافيًا لحل أزمة الطاقة في العراق، أم أن الحل الأمثل يكمن في بناء محطات توليد داخلية تلبي احتياجات البلاد؟تابعوا التقرير على السومرية