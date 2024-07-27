بالفيديو: جدل وانقسام يلاحقان مشاريع القوانين البرلمانية‎

بسبب ادراج مشاريع قوانين جدلية في جداول اعمال جلسات مجلس النواب، استياء واستغراب اثار جملة من التساؤلات عن مصير القوانين المعطلة التي يتطلع الشارع العراقي لادراجها.هل اداء البرلمان بعيد عن تطلعات الشارع العراقي؟.. اليك ما قاله المختصون في الفيديو أعلاه.