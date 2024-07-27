قد يصطدم بمصالح الكتل الكبيرة.. مساع برلمانية لتفعيل ملف الاستجوابات ‎

تنقسم مهام البرلمان بين تشريع القوانين ورقابة المسؤولين، الا ان المفصل الاخير غاب عن عمل مجلس النواب بدورته الحالية، والاسباب يلخصها مراقبون بتغلب مصالح الكتل على تفعيل ملف الاستضافات والاستجوابات





ورغم مفهوم تبادل المصالح الذي يطغى على المشهد، يؤكد مراقبون وجود جهود نيابية تعمل بشكل منفرد لاستدعاء المسؤولين المقصرين داخل قبة البرلمان.

