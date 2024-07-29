كردستان تتنفس الصعداء: الحكومة توقف الضرائب مؤقتاً

اربيل لحين تعديل القانون.. حكومة إلاقليم تقرر ايقاف الضرائب عن قطاعات عدة



قررت حكومة إلاقليم ايقاف الضرائب عن قطاعات عدة في اجراء مؤقت لحين تعديلِ القانونِ داخل قبةِ برلمان الاقليم.. التفاصيل في التقرير التالي.

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