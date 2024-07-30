مراقبون يحذرون: البرلمان قد يلجأ لجولة ثالثة مع استمرار التعثر

مع تعسر التوافقات تتجذر ازمة رئاسة البرلمان اثر غياب صيغة توافقية لحسم مرشح للمنصب، فيما يرى مراقبون ان البيت التشريعي قد يلجأ لإعتماد الجولة الثالثة كحل لانهاء المعضلة. فهل ستوصل الفرقاء في البيت السني لصيغةٍ توافقيةٍ من اجل تحديد المرشح؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع فاروق صالح.