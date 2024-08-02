بالفيديو: حلول غائبة لازمة ديالى وكركوك‎

ديالى وكركوك.. حوارات متواصلة وحلول غائبة في ظل ترقب الاوساط الشعبية.





لا تزال ازمة تعثر تشكيل الحكومة المحلية في ديالى وكركوك قائمة، رغم تواصل الحوارات والنقاشات، ويرى كثيرون ان بقاء الوضع على ما هو عليه سيكون له انعكاس سلبي على أمن واستقرار المحافظتين.

برأيك ما سبب تعثر تشكيل الحكومة المحلية في ديالى وكركوك؟.. شاهد هذا التقرير من السومرية