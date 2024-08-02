جلسة مجلس محافظة ديالى ومخالفة بناء مول في زيونة ومفاوضات الانسحاب بنشرة السومرية

- بعد خلافات طويلة.. انتخاب عدنان الجاير محافظاً جديدا لديالى وعمر الكروي رئيسا لمجلس المحافظة-العلوي يعد الاحداث الاخيرة تقويضا لمفاوضات الانسحاب.. ويرجح رفع العقوبات عن بعض المصارف-ضاربا القوانين عرض الجدار.. مستثمر مخالف يشرع ببناء مول في زيونة.. ومطالبات شعبية بإيقاف العمل-ارتفاع اسعار الادوية يثقل كاهل المرضى.. وصفات طبية مشفرة.. ومبالغ كبيرة للوصفة الواحدة-هنية يشيع في قطر الى مثواه الاخير.. وحزب الله اللبناني يقصف مناطق الاحتلال ردا على اغتيال أحد قادته