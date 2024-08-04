تداعيات الوضع الاقليمي .. مراقبون : ينبغي للعراق ان يحافظ على توازنه مع ردود دبلوماسية قوية

بينما تتعقد تطورات المشهد الاقليمي التي لم تتخط العراق وهو جزء منها, يرى مراقبون ضرورة حفاظ الحكومة على مساراتها المتوازنة ، اضافة الى اللجوء لدبلوماسية قوية لحفظ سيادة البلد

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