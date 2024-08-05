برلمانيون يتهمون جهات سياسية بالضغط لسحب تواقيع طلبات الاستجواب‎

ملف الاستجوابات بين كفة المحاباة ورغبة المحاسبة، لتترجح الاولى على الثانية بحلقة استجواب وزير الكهرباء، حيث اكد نواب تحرك جهات متنفذة باتجاه بعض الاعضاء لسحب تواقيعهم من طلب الاستجواب.





وخلت صفحة البرلمان في هذه الدورة من استجواب اي مسؤول، ليقتصر الامر على ثلاث استضافات فقط، فيما وجه نواب اصابع الاتهام لرئاسة المجلس السابقة والحالية.