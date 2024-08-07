نواب يطالبون بتوضيح من محافظ البنك المركزي بشأن أزمة الدولار

مع تحرك نواب لاستجواب محافظ البنك المركزي على خلفية استمرار تذبذب اسعار صرف الدولار، يرى اقتصاديون ان اهمية هذه الخطوة تكمن في الوقوف على اسباب التأخر في وضع الحلول، فيما يرى اخرون ان المساءلة ينبغي أن تشمل اطراف معنية أخرى. فما هي التحديات التي تواجه البنك المركزي في تحقيق استقرار سعر الصرف؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.