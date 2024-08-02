حساسية الوجه المفاجئة.. أسبابها وانواعها وعلاجها؟

الإكزيماحكة شديدة، احمرار الجلد، قشور، بثور، تغير بلون الجلدالتهاب الجلد التماسييحدث بسبب التعرض لمواد مهيجة مثل مستحضرات التجميل وصبغات الشعرالأرتيكارياتظهر كبثور حمراء مثيرة للحكةالتورم – الوذمة الوعائيةيسبب تورم تحت الجلد خاصة في الشفاه، واليدين، والقدمين، والعينينالحساسية الموسميةتحدث نتيجة حبوب اللقاح والعفنحساسية الحيواناتمن البروتينات الموجودة بجلد الحيوان، ولعابه وشعرهحساسية الطعامبعض الأطعمة تجعل الجسم أكثر عرضة للحساسية مثلالبيض، السمك، الفول السوداني، منتجات الألبانحساسية الدواءبعض الأدوية تسبب رد فعل تحسسي، منها:المضادات الحيوية، أدوية الالتهاب والسرطان، الأسبرينمنتجات التجميلمثل: العطور، الكريمات، الصبغات، طلاء الأظافرمثل: الأشجار والمعادن الموجودة في بعض الإكسسواراتكما يمكن للدغات الحشرات أن تسبب رد فعل تحسسيتناول مضادات الهيستامين لتقليل الحكة والالتهابتجنب ملامسة المواد المسببة للحساسيةاستخدام المرطبات الخالية من العطورتنظيف المنزل وتهوية الغرف باستمراراستخدام أغطية مقاومة للغبارقراءة ملصقات مكونات الأطعمة والمستحضراتاللجوء للكمادات الباردة لتخفيف الألم والحكة