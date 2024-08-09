نشرة السومرية.. جدل الاحوال مستمر واتهامات تطارد نفط الوسط بالاهمال

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الجمعة 9 اب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# اتساع موجة الرفض لقانون الاحوال الشخصية.. منظمات نسوية ترفض تشريع القانون.. وتعده اجحافا بحق المرأة



# مع قرب انتهاء المدة القانونية.. قوى كركوك تسابق الزمن للتوافق على تشكيل الحكومة.. وخيار الادارة المشتركة أقرب الحلول



# عشية الدعوة لاستئناف مباحثات وقف الحرب.. الاحتلال الصهيوني يشن هجوما عسكريا واسعا على خان يونس في غزة



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر # عقب حادثة انفجار خط الغاز.. النفط النيابية تتهم مسؤولي نفط الوسط بالتواطؤ والاهمال، وتتوعد بمحاسبة المقصرين# اتساع موجة الرفض لقانون الاحوال الشخصية.. منظمات نسوية ترفض تشريع القانون.. وتعده اجحافا بحق المرأة# مع قرب انتهاء المدة القانونية.. قوى كركوك تسابق الزمن للتوافق على تشكيل الحكومة.. وخيار الادارة المشتركة أقرب الحلول# عشية الدعوة لاستئناف مباحثات وقف الحرب.. الاحتلال الصهيوني يشن هجوما عسكريا واسعا على خان يونس في غزةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.