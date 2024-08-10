دعوة السيستاني وقانون الأحوال وتهريب النفط في نشرة الظهيرة على السومرية

- على إثر المجزرة الدموية الأخيرة.. السيد السيستاني يدعو لردع الاحتلال الصهيوني والضغط لوقف حرب الإبادة في غزة- بعد الجدل الذي أثاره.. لجنة حكومية لمناقشة الملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية، ودعوات لتوضيح وتدقيق مواد القانون- النفط النيابية تؤكد استمرار التحقيق بملف شركتي كار وقيوان.. وتكشف عن تواطؤ بعمليات تهريب نفط الشمال الى الإقليم- تتابعون أيضا.. منطقة كميرة شمال بغداد.. لا ماء ولا كهرباء.. وضع مأساوي رغم وعود المسؤولين بتغيير واقعها الخدمي