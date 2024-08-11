انتخابات برلمان كردستان.. جدل بين مرشحي الكوتا والمفوضية‎

خطوة جديدة تخطيها مفوضية الانتخابات نحو استكمال الاجراءات الخاصة بانتخابات برلمان الاقليم فيما ابدى مرشحي الكوتا من المكونِ المسيحي والتركماني اعتراضهم على الغاء تسلسلاتهم وأرقامهم القديمة خلال القرعة الخاصة بأرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين.اليك ما قاله المرشح عن كوتا المسيحيين ضياء بطرس للسومرية.