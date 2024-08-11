التصعيد الإقليمي وتأثيراته الاقتصادية على العراق‎

يقترن الاقتصاد بالسياسة بصورة دائمة.. ويتضح ذلك في احداث مختلفة أخرها التصعيد الاقليمي الاخير وتداعياته التي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الواقع الاقتصادي في المنطقة والعراق، سيما وأن الاخير يعتمد على النفط وصادراته التي يمكن أن تتضرر بشكل كبير.ويرى أخرون ان ما يعتمده العراق من سياسة متوازنة في علاقاته الدولية والاقليمية، يسعى من خلالها للحفاظ على حالة الاستقرار السياسي الى جانب الاقتصادي، خاصة وأن البلد يعاني من جملة هزات ومشكلات تتطلب المعالجة بخطط متوسطة وبعيدة المدى.