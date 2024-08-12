صراع وخلافات في تشكيل حكومة كركوك

تشكيل حكومة كركوك.. جلسة كركوك تواجه الطعن بعد اقصاء المكون التركماني والحزب الديمقراطي

بعد أكثر من ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات المحلية وبعد صراع وخلافات ماراثونية محتدمة، انتخب مجلس كركوك محافظاً، ورئيساً لمجلس المحافظة وسط اعتراض وتهديد بالطعن من قبل التركمان.

فيديو من تظاهرة أمام مبنى محافظة كركوك رفضا للحكومة المحلية الجديدة