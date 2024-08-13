اقتصادي يحذر من "خطر" ويصوب نحو البنك المركزي: المصارف تقيم بمعيار السبعينيات

وقال حنتوش، لـ السومرية نيوز، إن "المصارف العراقية تقيم من قبل البنك المركزي العراقي بمعيار (camels) وهو معيار السبعينيات من القرن الماضي، لذلك نجد ضعفاً في العمليات المصرفية للقطاع المصرفي العراقي كون معيار البنك المركزي لا يعطيها اهمية في التقييم"، مشدداً على ضرورة "اعتماد معيار حديث يركز على (الودائع - القروض - الاستثمارات - الدفع الالكتروني)".وأشار إلى أن "القطاع المصرفي العراقي شبه متوقف، والعمل والارباح محصورة في عدد من المصارف (التابعة لمالكين اجانب) تدعهم دولهم ومحافظي بنوكهم المركزية"، معتبراً أن "هذه المصارف تشكل خطر على الاقتصاد العراقي وموقف السيولة لها غامض".