رئاسة البرلمان.. المشهداني يحظى بتأييد "العزم والسيادة" بعد تخلي "تقدم" عنه

ازمة رئاسة البرلمان قصة متجددة باحداث متعددة، فالاجتماعات المكثفة التي جرت بين الكتل السنية خلال اليومين الماضيين، انتهت بدعم ترشيح المشهداني لمنصب الرئاسة من قبل كتلتي العزم والسيادة.

ويرى نواب ان المواقف الاخيرة قلبت المعادلة السنية واعادتها للمربع الاول، سيما بعد رفع تقدم يدها عن المشهداني الذي يسعى للحصول على الرئاسة.