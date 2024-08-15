المصارف الرقمية.. تخوفات من غسيل اموال وتهريب عملة لبنوك ليس لها فروع (شاهد)

ويقول المختص بالشأن الاقتصادي علي تمر في حديث للسومرية، ان التجار والمتلاعبين متربصين لاستغلال هذه البطاقة (رقمية)، حيث ان هذه البطاقة اعتمدت الأرقام السرية لحامليها، لكن يمكن اعتماد هذه الأرقام من قبل اشخاص اخرين باعتبارها رقم وليست بصمة يد، مشيرا الى ان رقابة البنك المركزي على الية التعامل بهذا البطاقة يمكن ان يحد من هذه التلاعبات وتهريب العملة خارج العراق.كما ان مسألة اجراء التعاملات المالية من خلال تطبيق هاتفي وبطاقات رقمية، يرى البعض أنه قد يفتح بابا أوسع للفساد، سيما وان تلك العملية لا تخضع لمراقبة دقيقة، وهذا يسهل اجراء عمليات الايداع في الداخل والسحب من الخارج وتهريب الأموال. حيث يقول مختص بالشأن الاقتصادي دريد العنزي في حديث للسومرية، انه يمكن تهريب أموال بحجة استيراد بضاعة ولكن هذه البضاعة لم تأتي وتهرب الأموال.في المقابل، يؤكد اقتصاديون أن فكرة انشاء بنوك رقمية تقدم خدماتها عبر قنوات الكترونية دون وجود فروع حقيقية على ارض الواقع، يثير الريبة والتخوف من ان تسهم في ارباك الواضع الاقتصادي عبر عمليات غير مفهومة يمكن أن تستغل للأضرار باقتصاد البلد.