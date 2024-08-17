مخالفات رواتب البرلمان والخدمة الإلزامية وخطط زيارة الأربعين في نشرة السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم السبت 17 آب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.







# قانون الخدمة الالزامية يعود الى الواجهة مجددا.. لجنة الامن تتحرك لتفعيله.. ومختصون يعدونه عسكرة للمجتمع



# استنفار أمنى وخدمي على طول الطرق المؤدية الى كربلاء.. والانبار ترسل آلياتٍ خدمية لدعم خطط زيارة الاربعين



# التلاعب بالعدادات يضاف لمخالفات كار وقيوان، ووفد عراقي يحقق بأهلية شركة اوكرانية فازت بعقد تطوير حقل للغاز



# على مدار أشهر عديدة.. العطش يضرب منطقة بوب الشام بأطراف بغداد.. ويدفع سكانها لحفر الابار الارتوازية.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر



# مجلس النواب يرفع رواتب اعضائه... والقرار يصطدم بمخالفات عدة أبرزها انعدام الصلاحيات وغياب الرئيس بالأصالة# قانون الخدمة الالزامية يعود الى الواجهة مجددا.. لجنة الامن تتحرك لتفعيله.. ومختصون يعدونه عسكرة للمجتمع# استنفار أمنى وخدمي على طول الطرق المؤدية الى كربلاء.. والانبار ترسل آلياتٍ خدمية لدعم خطط زيارة الاربعين# التلاعب بالعدادات يضاف لمخالفات كار وقيوان، ووفد عراقي يحقق بأهلية شركة اوكرانية فازت بعقد تطوير حقل للغاز# على مدار أشهر عديدة.. العطش يضرب منطقة بوب الشام بأطراف بغداد.. ويدفع سكانها لحفر الابار الارتوازية.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.