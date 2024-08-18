نشرة السومرية.. صراع البرلمان وأزمة أربيل وسجال بغداد ولندن

# الاتهامات المتبادلة والتصعيد بين القوى السنية تفاقم ازمة رئاسة البرلمان.. وتحذيرات من انعكاساتها على البيت التشريعي# بعد انتقاده الوضع الامني.. الخارجية تتهم السفير البريطاني بعكس صورة قاتمة عن العراق، وتستدعي القائم بالاعمال# مع قرب زيارة الاربعين.. مواكب كربلاء تستنفر لتقديم الخدمات.. وآلاف المتطوعين يشاركون بتنظيم الزيارة# حملة ازالة التجاوزات في الاسواق تخلف عشرات العاطلين.. واصحاب البسطات يطالبون بتوفير البدائل# تتابعون ايضا.. ازمة مياه تضرب مناطق في اربيل.. والاهالي يلجأون لشراء الماء من اجل ملء خزاناتهمشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر