مستشار بمجلس الانبار: الفصائل لم تقاتل داعش خلال السنوات الاخيرة

وقال الجغيفي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الفصائل المسلحة لم تقاتل عصابات داعش على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية"، مشيراً إلى أن "البعض لا يريدنا ان نقاتل داعش".شاهد الحلقة كاملةوأضاف، أن "التحقيقات ما تزال مستمرة مع المعتقلين المهتمين بضرب قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار".