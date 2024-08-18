الحسم يكشف أسباب تأخر اختيار رئيس جديد للبرلمان

وقال الجبوري، في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المكون الشيعي هو الاب الراعي للمكون السني"، لافتاً إلى أن "الاطار يدعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان"، معتبراً "انسحاب سالم العيساوي من سباق الرئاسة امر معقد".وأضاف، "التنسيقي يبحث عن مصلحته ومصلحة السنة والبلد"، مردفاً: "الحديث السياسي الحالي يعتمد على المزاجيات"، مشيراً إلى أن "القوى الشيعية محرجة من تأخر حسم رئاسة البرلمان لـ9 اشهر"، مؤكداً أنه "لا يوجد هناك أي دور سلبي للاطار التنسيقي بمسألة رئاسة البرلمان".وأوضح، أن "أدوار إقليمية وأخرى من دول مجاورة، إضافة إلى استخدام المال الفاسد وصفقات التاهو كلها عوامل أسهمت بتأخر حسم رئاسة البرلمان".ولم يستبعد الجبوري، "تعديل النظام الداخلي للبرلمان"، مبيناً أن "رفع جلستي انتخاب رئيس البرلمان زاد الازمات".