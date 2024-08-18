ازمة رئاسة البرلمان.. اتهامات وتصعيد بين القوى السنية‎

الخلافات السياسية.. تحذيرات من تصعيد لغة الخطاب بين الكتل حول منصب رئيس البرلمان.



مع تصاعد لغة الخطاب الاعلامي بين الكتل السنية حول منصب رئاسة البرلمان، يحذر نواب من تاثير ذلك سلبا على حسم منصب الرئيس، وسط دعوات لنبذ الخلافات وتوحيد الرؤى خدمة للمواطنين.



هل ستؤثر هذه الخلافات على عمل البرلمان التشريعي؟.. اليك ما قاله النائب جواد اليساري في هذا التقرير من السومرية.