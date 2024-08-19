ارتفاع جنوني بأسعار الخضروات والفواكه في واسط‎

مطالبات بفتح طرق بديلة في واسط.. ارتفاع اسعار الخضروات والفواكه نتيجة غلق منفذ زباطية أمام التبادل التجاري.

بعد اغلاق منفذ زباطية الحدودي أمام التبادل التجاري واقتصاره على دخولِ الزوار، استغل العديد من التجار الوضع لرفع اسعار الخضروات والفواكه داخل الاسواق الواسطية.



هل سيتم فتح طرق بديلة لتيسير دخولِ البضائع؟.. شاهد ما قاله المواطنين في هذا التقرير من السومرية.