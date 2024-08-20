مراقبون: ما جرى في جلسة التصويت سينعكس سلبا على المدينة

وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني ما جرى في جلسة التصويت على تشكيل حكومة بانه نسف لكل العهود والمواثيق التي تم الاتفاق عليها مسبقا فيما حذر مراقبون من انعكاسات سلبية على المدينةالتفاصيل كاملة في هذا التقرير