نشرة السومرية.. زيارة الأربعين والتلاعب بجداول الموازنة ومجزرة سامراء

#المسعودي والشمري يشرفان على انسيابية حركة زائري الاربعينية .. وكربلاء تستنفر#وفق مذكرة قبض .. قوة امنية خاصة تعتقل رئيس مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني في# التلاعب بجداول الموازنة يوسع دائرة التحقيق بالفساد.. والايام المقبلة تكشف حجم السرقات#مجزرة مروعة في سامراء ضحاياها عائلة كاملة .. والامن يتوصل الى خيوط مهمةشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر